Посадовців митного поста «Шегині» викрили на пропуску контрабанди

Прокуратура розпочала розслідування за фактом можливих зловживань посадовцями митного поста «Шегині» Львівської митниці. Йдеться про факти оформлення вантажівок з високоліквідними товарами як порожніх.

Як повідомили у понеділок, 1 вересня, в Офісі генпрокурора, посадовці одного з постів Львівської митниці з метою одержання неправомірної вигоди пропустили з Польщі на територію України вантажні автомобілі, заповнені високоліквідними товарами без сплати митних платежів.

«Для цього при здійсненні митних формальностей вони вказали, що частина автомобілів їдуть порожні. Такі дії дозволили власникам вантажу не сплачувати за нього мито та податки», – сказано в повідомленні ОГП. Кількість вантажівок та суму збитків, завданих бюджету, слідство не розголошує.

Обласна прокуратура відкрила справу за фактом зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). Досудове розслідування здійснює ДБР. За даними ZAXID.NET, розслідування стосується посадовців митного поста «Шегині» Львівської митниці.