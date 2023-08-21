25-річний мешканець Івано-Франківська вистрелив у свого 23-річного опонента

У неділю пізно ввечері, 20 серпня, в Івано-Франківську між двома чоловіками виникла бійка, яка переросла в стрілянину. 23-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували, а 25-річного нападника затримала поліція.

Як розповіли в поліції Івано-Франківська, близько 23:30 на вул. Пулюя в Івано-Франківську сталася бійка між чоловіками, згодом пролунав постріл.

Підстрелили 23-річного уродженця Коломийського району. Його госпіталізували до лікарні з вогнепальною раною стегна. Нападником виявився 25-річний місцевий мешканець. За даними поліції, він здійснив постріл в чоловіка, який проживає в сусідньому будинку.

Вулична бійка в Івано-Франківську переросла в стрілянину (фото поліції)

Правоохоронці опитують ймовірних свідків, переглядають камери відеонагляду та встановлюють причини злочину.

Нападника затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за хуліганство з застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Винуватцю загрожує від трьох до семи років тюрми.