27-річний львів’янин розбив молотком вікно у Верховній Раді
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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27-річний львів'янин прийшов з молотком під Верховну Раду і розбив вікно
У неділю, 6 лютого, у Києві біля Верховної Ради поліцейські затримали 27-річного львів’янина, який розбив вікно в будівлі парламенту.
За даними поліції Києва, 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна – молоток, та кинув ним у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника. Затримали хулігана поліцейські полку поліції особливого призначення, які охороняють територію Верховної Ради.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 ККУ). Із затриманим спілкуються слідчі. Львів’янину загрожує штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.
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