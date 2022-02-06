27-річний львів'янин прийшов з молотком під Верховну Раду і розбив вікно

У неділю, 6 лютого, у Києві біля Верховної Ради поліцейські затримали 27-річного львів’янина, який розбив вікно в будівлі парламенту.

За даними поліції Києва, 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна – молоток, та кинув ним у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника. Затримали хулігана поліцейські полку поліції особливого призначення, які охороняють територію Верховної Ради.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 ККУ). Із затриманим спілкуються слідчі. Львів’янину загрожує штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.