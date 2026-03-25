Трагедія сталася ввечері 24 березня на вулиці Кравчука

У вівторок, 24 березня, з вікна багатоповерхівки в Луцьку вистрибнув чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.

Інцидент стався близько 21:30 на вулиці Кравчука. За даними слідства, з вікна п’ятого поверху вистрибнув 40-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Тіло лучанина направили на судово-медичну експертизу. За інформацією поліції, загиблий – місцевий житель, який проживав у цьому будинку. Передсмертної записки він не залишив.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство») та наразі встановлюють усі обставини події.