44-річного мешканця Нового Роздолу затримали за вбивство рідного брата

У вівторок, 10 серпня, у Новому Роздолі на Львівщині 44-річний чоловік вбив рідного брата та сам повідомив про його смерть в поліцію.

Як розповіли в поліції Львівщини, цього дня у Новому Роздолі між двома рідними братами, вік яких 44 та 48 років, стався конфлікт, під час якого молодший вдарив ножем у груди старшого. Внаслідок важкого поранення постраждалий помер. Після цього близько 8:20 ранку вівторка 44-річний чоловік зателефонував у поліцію та повідомив про смерть рідного брата.

Правоохоронці виявили в будинку тіло чоловіка з ножовим пораненням. Причетного до смерті брата затримали, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.