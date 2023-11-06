46-річний мешканець Закарпаття побив до смерті 74-річного мешканця села Бронька Хустського району. Підозрюваного правоохоронці затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

У суботу, 4 листопада, до поліції звернувся 33-річний мешканець села Бронька Хустського району та повідомив, що на сусідському подвірʼї виявив тіло власника оселі зі слідами крові. На місце події одразу ж прибули правоохоронці, які провели першочергові слідчі дії та встановили, що загиблим є 74-річний чоловік. На його тілі під час огляду експерти зафіксували сліди насильницької смерті.

За «гарячими» слідами оперативники вийшли на 46-річного жителя сусіднього села Кушниця Хустського району. Встановлено, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до загиблого, де між ними раптово виник конфлікт. Під час сварки він наніс потерпілому невстановленим предметом удар в голову, що в подальшому призвело до його смерті.

Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.