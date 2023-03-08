Поліцейські затримали 47-річного львів’янина, який до смерті побив свою 52-річну співмешканку. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві та взяли під варту за рішенням суду.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, ввечері 6 березня у квартирі одного з будинків на вул. Хвильового 47-річний львів’янин під час побутового конфлікту жорстоко побив свою 52-річну співмешканку. Чоловік завдав жінці численних ударів, зокрема, по голові та в інші ділянки тіла, спричинивши тілесні ушкодження, від яких вона померла.

За рішенням суду поліцейські взяли підозрюваного під варту (фото поліції)

7 березня слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За рішенням суду поліцейські взяли підозрюваного під варту. Досудове розслідування триває.