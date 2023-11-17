Між 56-річним львів’янином та його 50-річним сусідом, який прийшов до нього в гості, виник конфлікт

У Львові затримали 50-річного чоловіка, який під час конфлікту вбив свого сусіда дерев’яною палицею. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Інцидент трапився у четвер, 16 листопада, в одній із квартир у будинку на вулиці Володимира Великого. Між 56-річним львів’янином та його 50-річним сусідом, який прийшов до нього в гості, виник конфлікт. Під час суперечки гість завдав господарю помешкання численні удари дерев’яною палицею по голові та в інші частини тіла. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

До розкриття злочину задіювали слідчо-оперативну групу, оперативників кримінальної поліції та співробітників інших служб.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.