Помешкання 65-річної жінки, де чоловік скоїв вбивство

На Хмельниччині 51-річний чоловік під час сварки задушив знайому, а тоді сам викликав правоохоронців. Зловмисника затримали, за вбивство йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, злочин чоловік вчинив близько 22:30 у четвер, 18 жовтня, в селі Дмитрівка Теофіпольської громади. Тоді він прийшов у гості до 65-річної знайомої. Під час вживання алкоголю між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в ході якого підозрюваний задушив потерпілу.

«Побачивши, що накоїв, зловмисник сам викликав поліцію на місце події. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомляє поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від семи до 15 років тюрми. Додамо, що раніше підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.