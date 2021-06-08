54,5% українців не підтримують балотування Володимира Зеленського на другий термін на президентських виборах у 2024 році. При цьому він має найбільшу підтримку серед інших кандидатів. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас 37% респондентів підтримують балотування Зеленського на другий термін, ще 5,9% не змогли відповісти, а 2,7% українців відповіли, що до наступних виборів ще багато часу.

При цьому Зеленський має найбільшу підтримку серед інших кандидатів – за нього готові голосували 27,3% українців, які визначилися із вибором. Друге місце посів екс-президент та нардеп від «Європейської Солідарності» Петро Порошенко із 14,6%. Юлія Тимошенко має 11,9%, а Ігор Смешко та Юрій Бойко – 9,5% та 9,2% відповідно.

Зауважимо, що в порівнянні з опитуванням, проведеним КМІС наприкінці квітня, рейтинг Зеленського зменшився на 4,1%. Тоді чинного президента підтримували 27,3% респондентів, серед тих, хто визначився із вибором.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Загалом опитали 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим там окремих районів Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Зеленський та другий президентський термін

Володимир Зеленський натякав на балотування на другий термін на наступних президентських виборах ще під час прес-конференції в травні 2020 року. Тоді він заявив журналістам, що йому не вистачить 5 років, щоб зробити те, що запланував.

Водночас на прес-конференції у 2021 році Зеленський заявив, що його рішення щодо балотування на другий термін збігатиметься з бажанням суспільства.