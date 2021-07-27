55% українців не погоджуються із заявою президента Росії Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – один народ. Про це свідчать результати опитування соціолологічної групи «Рейтинг», опубліковані у вівторок, 27 липня.

Із нещодавнім висловлюванням російського президента, що «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», не погоджуються більшість опитаних, а саме 55%. Водночас із його заявою згодні 41% українців.

Як стверджують соціологи, на сході України, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Водночас на заході України, навпаки, більше 70% заяву Путіна не підтримує.

Зокрема, із тезою про «один народ» погоджуються понад 80% виробців «Опозиційної платформи – за Життя», а також партій Мураєва та Шарія.

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Крім того, 75% опитаних спадкоємицею Київської Русі вважають саме Україну. Росію – 8%, ще 9% – не вважають правонаступницею жодну з двох країн.

Опитування проведене 23-25 липня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Всього опитали 2500 респондентів, помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін написав статтю про історію України, в якій «пояснив» власні слова про те, що «українці та росіяни – це один народ». По суті стаття є компіляцією сучасних стереотипів та візій російського політикуму на історію міждержавних відносин. Центральною ідеєю тексту є обстоювання пропагандистської тези про «єдиний народ», який, мовляв, споконвіку існував в триєдності «великоросів, білоросів і малоросів», який «намагалися розтягнути і роздрібнити», зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини, а у новітній період – силами європейських держав та США.