Аварія сталась зранку 24 січня поблизу села Кременчуки

На Хмельниччині 43-річний водій Ford Focus збив 58-річного велосипедиста. Потерпілого ще встигли доправити у лікарню, але лікарям не вдалось врятувати його життя.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 07:30 у середу, 24 січня, поблизу села Кременчуки (орієнтовно за 20 км від Старокостянтинова).

«43-річний житель Вінницької області, керуючи автомобілем Ford Focus, допустив зіткнення з 58-річним велосипедистом, місцевим жителем. Потерпілого швидкою доправили в Старокостянтинівську багатопрофільну лікарню, та лікарі не змогли врятувати чоловіка», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Чи перебував хтось з учасників ДТП у стані алкогольного сп’яніння, з’ясовує слідство.