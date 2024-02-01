Renault Kangoo, за кермом якого перебував 58-річний чоловік

На Рівненщині в ДТП загинув 58-річний водій. Чоловік був за кермом Renault Kangoo, який врізався у дерево. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 19:00 у середу, 31 січня, неподалік села Малеве Боремельської громади.

«Водій автомобіля Renault Kangoo, 58-річний житель села Русино-Берестечко, не впорався із керуванням, виїхав поза межі проїзної частини, де врізався в дерево. Керманич фургона загинув на місці», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Правоохоронці також вилучили пошкоджений автомобіль.