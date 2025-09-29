Смертельна ДТП мікроавтобуса та легковика ВАЗ

У понеділок, 29 вересня, у селі Вільшаник поблизу Самбора на Львівщині сталася ДТП за участі мікроавтобуса та легковика ВАЗ. У результаті водій «дев’ятки» загинув, його пасажир з травмами в лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 11:50 дорозі «Мостиська-Самбір-Борислав-Дрогобич» у селі Вільшаник Самбірського району. Зіткнулися мікроавтобус Mersedes-Benz 313 CDI, яким керував 24-річний житель Львівщини, та автомобіль ВАЗ 21099, за кермом якого був 67-річний мешканець Львівщини.

У результаті ДТП водій легковика загинув на місці, а його 52-річний пасажир, житель Львівщини, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.