У Луцьку обрали переможця тендеру на облаштування тепломережі в одному з районів міста. Договір уклали із 72-річним підприємцем Володимиром Якобчуком, який виконає роботи за майже 920 тис. грн. За інформацією видання «Конкурент», пенсіонер зареєстрований як ФОП трохи більше як два роки й активно бере участь у закупівлях від Луцької міськради. Окрім того, він вказав у договорах контактні номери, що належать не йому, а, ймовірно, власниці волинських компаній «Тех-Інжиніринг» Тетяні Ющик.

Комунальне підприємство «Луцьктепло» оприлюднило тендер на будівництво теплової мережі від вулиці Мялковського до вулиці Святовасилівській у серпні 2025 року. Підприємець Володимир Якобчук запропонував виконати роботи за 919 387 грн. Згідно з умовами договору, який оприлюднили в електронній системі публічних закупівель Prozorro, переможець має завершити будівництво до 31 грудня 2025 року.

Зокрема, він зобовʼязаний провести роботи на котельні, безпосередньо встановити теплову мережу та подбати про благоустрій після робіт. Зауважимо, що договір з підрядником уклали без конкурсу, оскільки закупівля вважається допороговою (ред. – закупівля, запланована сума якої складає менше 1,5 млн грн за проведені роботи).

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, 72-річний Володимир Якобчук зареєстрований як ФОП з червня 2023 року у селі Уховець Ковельського району. Пенсіонер вказав, що надає в оренду автомобілі, будівельні машини та устатковання, займається лісозаготівлями, електромонтажними роботами, оптовою торгівлею тощо.

За інформацією «Конкурента», з початку своєї підприємницької діяльності підприємець брав участь у 31 закупівлі, з яких 26 виявились для нього переможними й чимало з яких – від департаментів і підрозділів луцької мерії. Загальна сума переможних лотів становить трохи більше як 4 млн грн.

Журналісти також перевірили контактні номери телефонів Володимира Якобчука, які він вказував у різних закупівлях. Виявилось, що серед тегів імʼя Володимир не фігурує, але є:

Таня Кошторисник;

Таня Алкан;

Таня Володимирівка Ищук;

Тамара Якобчук;

Свині Вєтнамці Уховець;

Поросята Уховець.

Ймовірно, йдеться про лучанку Тетяну Ющик, адже один з її номерів засвітився як під час реєстрації власного ФОПа, так і в одному з тендерів, де брав участь Володимир Якобчук. Підприємиця є керівницею однієї з волинських компаній, яка спеціалізується на електромонтажних роботах – ТОВ «Тех-Інжиніринг».