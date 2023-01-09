Під час побутової сварки чоловік вдарив жінку пляшкою по голові, а тоді поранив кухонним ножем

У Тернополі 73-річний чоловік зізнався сусідам у вбивстві дружини. Злочин чоловік скоїв під час сварки: спершу він вдарив 73-річну жінку пляшкою по голові, а коли вона впала, декілька разів поранив її кухонним ножем. Про скоєне він розповів сусідам, які й викликали поліцію. Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО. За статтею про умисне вбивство йому загрожує до 15 років тюрми.

Вбивство чоловік скоїв близько 19:00 у суботу, 7 січня. Як розповів сам підозрюваний, того вечора в нього з дружиною виникла суперечка через побутові проблеми.

«Сварка завершилася тим, що пенсіонер кілька разів вдарив дружину порожньою пляшкою по голові. Жінка втратила рівновагу та впала, а він схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив ним потерпілу», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Після скоєного чоловік розповів про свій вчинок сусідам. Вони викликали на місце поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт констатував смерть 73-річної жінки.

Зловмисника затримали, незабаром йому оберуть запобіжний захід. Чоловікові вже оголосили про підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). У разі доведення вини йому загрожує від семи до 15 років тюрми.