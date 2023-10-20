Автомобіль Audi, з яким зіткнувся водій Daewoo Lanos

На Рівненщині сталась аварія, внаслідок якої загинув 75-річний водій. Також у ДТП постраждала його дружина: жінку госпіталізували з політравмою та переломом ноги.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 13:30 у п’ятницю, 20 жовтня, в селищі Гоща.

«Водій легковика Daewoo Lanos, 75-річний житель села Чудниця колишнього Гощанського району, здійснюючи маневр розвороту не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Audi під керуванням 34-річного жителя Житомирщини», – йдеться у повідомленні.

️Внаслідок ДТП водій Daewoo загинув на місці. Крім того, із політравмою та відкритим переломом ноги госпіталізували його 75-річну дружину. Водій та пасажир Audi в ДТП не постраждали.

️На місці працюють слідчо-оперативні групи. Патрульні поліцейські регулюють рух. Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).