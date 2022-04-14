Завдяки дідусю, його діти і внуки у безпеці

84-річного дідуся з внучкою на руках, відео з яким широко розлетілося у соцмережах, тепер знають не лише в Україні, а й за її межами. Саме він на старенькому авто врятував свою родину – вивіз її з-під обстрілів. Валентин Миколайович кілька діб їхав за кермом, вперше в житті подолав таку велику відстань – з села Запорізької області до Івано-Франківська, але довіз рідних у безпечне місце, повідомили 14 квітня у у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Майже місяць сім’я ховалася від бомбардувань у підвалі будинку в селі Степове Запорізької області, повідомляють у Фонді. Та коли вони з’їли всі запаси і ледь не втратили маму дітей Марію, родина вирішили виїхати з села. Дідусь був єдиним водієм у сім'ї, тож повіз сина, невістку, трьох онуків та песика до Івано-Франківська. Він вперше в житті подолав таку велику відстань за кермом.

Першу зупинку вони зробили у центрі для біженців у Запоріжжі. Тут, поки батьки займалися старшими дітьми, Валентин Миколайович і заколисав наймолодшу 6-місячну Ізабелу.

Чоловік розповів, що його дитинство пройшло на уламках Другої світової війни.

« Я у дитинстві грав патронами, та не хочу, щоб у моїх онуків було таке саме дитинство», – розповів дідусь.

Дідусь Валентин Миколайович добився поставленої перед собою цілі – його родина у безпеці, але вони не знають, чи зможуть колись повернутися додому.