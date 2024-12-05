Після втечі до Росії агент мав дискредитувати державні інституції України

Контррозвідка Служби безпеки викрила житомирянина на організації схем для ухилянтів у співпраці із ФСБ Росії. Про це СБУ повідомила у четвер, 5 грудня.

Відомо, що у серпні СБУ затримала 52-річного мешканця Житомирської області, коли він у ластах намагався перепливти Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до Росії.

Згодом слідчі зібрали докази, які вказували на його співпрацю з представниками ворожої спецслужби. За вказівками росіян, чоловік цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні. Затриманий виявився колишнім представником забороненої партії «Держава», якого дистанційно завербувала спецслужба Кремля. Спочатку він адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових Telegram-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову. Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до Росії через заздалегідь підготовлені маршрути.

Переписка житомирянина з представником ФСБ Росії

«Щоб розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми, агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах та направляв своїм клієнтам», – додають в СБУ.

Після втечі до Росії житомирянин планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ. У прямих ефірах ворожих пропагандистів він нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інституції країни.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за державну зраду. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що правоохоронці затримали на Львівщині рівненського депутата та військовослужбовця ЗСУ Олександра Курсика, який може бути причетний до організації переправлення за кордон ухилянтів.