Андрій Попов перейшов на бій росіян у 2014 році

Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила підозру 54-річному Андрію Попову, який перейшов на бій росіян та у тимчасово окупованому Криму займається бойовою й ідеологічною підготовкою місцевих школярів до війни проти України. Про це СБУ повідомила у вівторок, 3 грудня.



За даними слідства, підозрюваний, проживаючи на території українського півострова, ще у 2014 році підтримав агресора, а згодом отримав посаду очільника так званого товариства сприяння армії авіації та флоту Російської Федерації. Саме цей осередок росіяни використовують для підготовки школярів до війни проти України.

Дітей, переважно 14 років, навчають як діяти у складі штурмових груп росіян та як керувати ударними і розвідувальними дронами. Крім цього, школярі освоюють техніку стрільби із різних видів озброєнь та навчаються долати заміновані ділянки. Для тренувань російські інструктори використовують полігони та навчальні центри збройних сил Росії у районі Сімферополя.



«Ще однією складовою навчального процесу є пропагандистська «обробка» школярів у контексті ненависті до України», – наголошують в СБУ.



Наразі Попов за директивою міністра оборони Росії організовує ще одне відділення такої установи на тимчасово захопленій території Запорізької області. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили йому про підозру за воєнні злочини та заперечення збройної агресії Росії проти України.

Підозри російським воєнним злочинцям

СБУ та прокуратура у суботу, 30 листопада, заочно повідомили про підозру російському генералу Євгенію Нікіфорову за удар «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові у 2023 році.

7 листопада також повідомили про підозру російському генералу Дєнісу Кульшу, який наказав вдарити ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині.