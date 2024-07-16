Аварія сталася 2 грудня 2023 рокуна трасі «Татарів – Кам’янець-Подільський»

Городенківський районний суд визнав винним уродженця Вінничини Дениса Гончара у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєну аварію, в якій загинув його брат, юристу адвокатського об’єднання «Макс Гарант», присудили 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 10 липня, 2 грудня 2023 року Денис Гончар на Ford Focus з трьома пасажирами під час туману та ожеледиці натрасі «Татарів – Кам’янець-Подільський», у напрямку Городенківської громади, обганяючи автомобіль, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Ford Focus. Внаслідок ДТП брат водія, який сидів на передньому сидінні, отримав численні травми і помер 15 грудня.

Під час судового засідання Денис Гончар визнав свою вину, а мати загиблого попросила суд не позбавляти волі тепер її єдиного сина. Суд також врахував молодий вік обвинуваченого та позитивну характеристику з місця його роботи.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Гайдич, визнав Дениса Гончара винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому покарання у виді 3 років позбавленні волі з позбавленням права рік керувати транспортними засобами. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений також має сплатити 12,1 тис. грн за проведення експертиз.