Під час засідання стало відомо, що адвокатці обвинуваченого В’ячеслава Зінченка Ларисі Криворучко втретє зупинили адвокатську діяльність

У четвер, 27 серпня, у Шевченківському районному суді Львова продовжили розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Під час засідання стало відомо, що адвокатці обвинуваченого В’ячеслава Зінченка Ларисі Криворучко втретє за час захисту Зінченка зупинили адвокатську діяльність.

Криворучко на засідання не з’явилася. Зокрема, напередодні суду вона зазначила, що перебуває у відпустці. Інша захисниця Зінченка Діана Кара повідомила, що Криворучко запевняла її, що її адвокатська діяльність ще чинна, однак суд це заперечив і ствердив, що Діана Кара зараз залишається єдиною чинною захисницею Вʼячеслава Зінченка.