У Тернополі 12-річному школяру невідомі в телеграмі пропонували гроші за диверсію. Хлопець мав отримати 20 тис. грн за підвал авто ТЦК. Неповнолітній вирішив повідомити про незаконну пропозицію правоохоронцям.

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Як повідомили в поліції Тернопільської області у середу, 10 липня, хлопець звернувся до шкільного інспектора. Правоохоронцю він показав підозріле листування в телеграмі. У повідомленнях незнайомець, який представився «Андрєєм» і писав російською, запропонував юнаку співпрацю.

Першим завданням хлопця мав стати підпал автомобіля ТЦК. За це зловмисник обіцяв 20 тис. грн. Незнайомець додав, що після успішного тестового завдання вони зможуть продовжити співпрацю.

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Школяр заблокував користувача й одразу розповів про все інспектору. Поліцейські скерували матеріали до управління Служби безпеки України в Тернопільській області.



Правоохоронці закликають батьків розповідати дітям про небезпеку вербування через соціальні мережі та месенджери. Школярам нагадують, що вони й під час канікул можуть звертатися до освітніх інспекторів, аби повідомити про підозріле листування.