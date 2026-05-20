Авто на польських номерах стояло на парковці біля ТЦ

У Кременці 14-літній школяр, перебуваючи під дією алкоголю, підпалив покинутий автомобіль біля торгового центру. Пожежа трапилася о 2:00 19 травня на вулиці Симона Петлюри.

На місце викликали рятувальників. Співробітники ДСНС локалізували пожежу автомобіля Renault Laguna на польській реєстрації. Унаслідок займання ніхто не постраждав. Однак правоохоронці встановили, що авто загорілося через підпал, повідомили в поліції Тернопільщини у середу, 20 травня.



Поліцейські оперативно розшукали причетного до інциденту – ним виявився 14-річний житель Кременця. Як з’ясували правоохоронці, близько 1:40 восьмикласник, перебуваючи напідпитку, підпалив авто на стоянці. Вогонь повністю знищив транспорт. Після скоєного неповнолітній повернувся додому.



Хлопець зізнався у вчиненому. Слідчі Кременецького райвідділу поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Відповідальність понесуть і батьки неповнолітнього, адже юнак скоїв кримінальне правопорушення у стані сп’яніння.



Наразі поліцейські встановлюють власника транспортного засобу. Відомо, що автомобіль зареєстрований у Польщі та останні кілька років перебував на території України.