Повалений в Ужгороді пам'ятник радянським визволителям

У Закарпатській області ще не демонтовано 79 радянських пам’ятників. Більшість з них зосереджені у Хустському районі.

Активісти ініціативи «Деколонізація Україна» у своєму Telegram-каналі опублікували карту монументів, які підлягають під декомунізацію та деколонізацію і мають бути знесені.

Радянські монументи і символи на Закарпатті, які треба демонтувати (візуалізація ГО «Деколонізація Україна» )

У Закарпатській області в межах деколонізації демонтували вже понад 120 радянських пам’ятників. Ще 79 монументів, які є символами російської або радянської політики, підлягають знесенню. З них:

12 пам’ятників в Ужгородському районі;

13 – у Мукачівському;

14 – у Берегівському;

25 – у Хустському;

11 – у Тячівському;

4 – у Рахівському.

Активісти проекту «Деколонізація Україна» з очищення країни від окупаційних маркерів та назв вулиць готують візуалізацію радянських монументів для кожного регіону України.

До слова, на Львівщині вже демонтували понад 170 пам’ятників радянської спадщини. До кінця року планують знести всі інші – понад 100.

Нагадаємо, 27 липня набув чинності Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів». Він дозволяє начальникам обласних військових адміністрацій видавати розпорядження про демонтаж об’єктів радянської пропаганди та перейменування вулиць на території окремих громад у випадку їхньої бездіяльності. Органи місцевого самоврядування мають півроку, щоб позбутися радянської пропагандистської спадщини. Приймати рішення про демонтаж памʼятників чи перейменування вулиць у громадах керівники ОВА зможуть з кінця квітня 2024 року.