Активісти у Києві знесли паркан, який заважав розслідуванню убивств Небесної сотні

Станом на 13:30 паркан знесено.

У суботу, 18 травня, громадські активісти демонтували паркан на вулиці Інститутській у Києві, який був встановлений будівельниками задля підготовки до зведення Музею революції гідності.

Активісти незадоволені тим, що будівельники знищують бруківку в центрі Києва, на якій можуть міститися докази у справі вбивств героїв Небесної сотні. На думку активістів, перед тим як будувати Музей Майдану, слід завершити слідчі дії на Інститутській, чого до останнього часу зроблено не було.

В мережі з'явилося відео знесення паркану.

На місце події приїхали підрозділи Нацполіції. Станом на 13:30 паркан знесено.

«Нацкорпус», представники якого були помічені на місці події, акцію не анонсував і сам інцидент поки що ніяк не коментував.

Проте із заявою виступив координатор «С14» Сергій Мазур.

«Активісти прибрали незаконний паркан, який заважав розслідуванню убивств Небесної сотні. Нагадаю, що Музей Майдану уже знищив там місце смерті Героя України Плеханова. Тепер там не можна провести слідчий експеримент. Більше такого не буде», - прокоментував ситуацію Мазур.

Варто зазначити, що днем раніше, праворадикали зібралися на акцію захисту Протасового Яру, де забудовник з Дніпра планує вирубку понад 1200 дерев і будівництво в історичному ареалі Києва трьох 40-поверхівок. Паркан забудови також знесли.

Як повідомлялося раніше, у Києві через забудову на місці розстрілів євромайданівців спалахнув скандал. На території земельних ділянок, де планується проведення будівельних робіт, продовжується проведення слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства учасників акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

13 травня, на вулиці Інститутській почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні. Це поставило під загрозу завершення проведення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів на цій вулиці у 2014 році.