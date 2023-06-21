Пікетувальники звинувачують поліцейських, що ті не запобігли вбивству дитини

У середу, 21 червня, кілька десятків людей пікетували відділ поліції у Косові на Івано-Франківщині, вимагаючи звільнити та притягнути до відповідальності правоохоронців, які не запобігли вбивству дитини. 9-річну Вероніку Богданюк зґвалтував та вбив її 34-річний родич, який вже раніше нападав на жінок.

Учасники пікету переконані, що загибелі дівчинки можна було уникнути, якби поліцейські зреагували на попередній напад на жінку, який стався 30 травня цього року, передає «Суспільне».

«У нас було велике питання: чому після нападу на попередню жертву – дружину військового – підозрюваного не закрили? Той напад на жінку, що стався 22 дні тому, кваліфікували як легкі тілесні ушкодження, а мали б чоловіка затримати до з'ясування усіх обставин. Його не закрили й, на нашу думку, тому сталася біда, тому дитина загинула», – розповіла засновниця громадської організації «Гуцульські волонтери» Юлія Таринська.

За її словами, підозрюваний у вбивстві дитини 30 травня накинувся на дружину військового. Вона у цей день проводжала чоловіка на потяг – він з відпустки повертався на фронт у Донецьку область. Опісля зайшла до каплички помолитися, там підозрюваний накинувся на неї ззаду.

«Він підійшов ззаду з гострим предметом, тикав ним її. Але не пошкодив органи й кістки. У жінки були численні гематоми. Тобто, поліція не кваліфікувала це як напад на життя чи спробу зґвалтування. На нашу думку, поліцейські мали б інакше на це зреагувати. Нам не зрозуміло, чому 125 стаття, і чому його не затримали? Чому не запобігли цьому злочину, і чому ця дитина сьогодні буде в землі?», – запитує Юлія Таринська.

З її слів, перед нападом на дружину військового були ще три заяви, одну з яких, як повідомили поліцейські, забрали. Дві інші стосувалися переслідування та домагання жінок підозрюваним у вбивстві.

«Проте реакції від поліції – нуль. Вони кажуть, що за законом не могли його затримати. Говорять, що контролювали його, що дільничний три-чотири рази на тиждень навідувався до підозрюваного», – продовжує Юлія Таринська.

Як інформує «Бліц-Інфо», на зустріч з громадою приїхав начальник Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько, також присутній начальник Косівської поліції Роман Запоточний.

Після розмови на вулиці, керівництво поліції запросило ініціативну групу до відділка, аби вислухати вимоги громадськості. Водночас керівник обласної поліції повідомив, що ініціював службову перевірку щодо дій працівників Косівської поліції у цьому розслідуванні.

9-річну мешканку селища Кути на Косівщині Вероніку Богданюк, яка зникла 18 червня, цього ж дня знайшли зґвалтованою і задушеною в хащах на території селища. За вбивство дитини затримали її 34-річного родича, двоюрідного брата батька дівчинки.