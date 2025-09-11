Віртуальна міністерка з держзакупівель в Албанії Діелла та прем'єр-міністр країни Еді Рама

Албанія стала першою державою у світі, де на роботу в уряд призначили цифрову міністерку. Посадовиця працює на основі штучного інтелекту, повідомила газета Politico в четвер, 11 вересня.

Віртуальна міністерка, на ім’я Діелла (з албанської «сонячне світло»), відповідатиме за всі державні закупівлі, заявив прем’єр-міністр країни Еді Рама на зборах керівної Соціалістичної партії 11 вересня.

«Діелла – перша з міністрів, що фізично не присутня, а створена штучним інтелектом», – сказав прем’єр.

Еді Рама пояснив, що всі рішення щодо тендерів будуть ухвалюватися «поза межами міністерств» і передаватися Діеллі, яка є «служницею державних закупівель».

Він зазначив, що процес переходу буде поступовим, але його мета полягає в тому, щоб зробити Албанію «країною, де державні закупівлі на 100% некорумповані й де всі державні кошти повністю простежуються».

Також Діелла оцінюватиме тендери й матиме право «наймати фахівців з усього світу», одночасно долаючи «страх перед упередженістю та обмеженістю адміністрації».

Politico пише, що Діелла вже відома албанцям, оскільки вона керує платформою e-Albania, яка дозволяє громадянам отримувати доступ до майже всіх держпослуг в цифровому форматі. У Діелли є свій аватар – молода жінка в традиційному албанському вбранні.

Корупція, особливо в державній адміністрації та у сфері державних закупівель, вже давно є однією з головних проблем Албанії, на чому неодноразово наголошувало керівництво Європейського Союзу в контексті процесу вступу країни до блоку.

Албанія подала заявку на вступ до ЄС у квітні 2009 року й отримала статус країни-кандидата у червні 2014 року. У 2022 році офіційно розпочались переговори про вступ Албанії до блоку. Прем’єр-міністр Еді Рама висловив сподівання, що Албанія зможе стати членом ЄС до 2030 року.