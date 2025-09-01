Презентувати ШІ-асистента всім українцям планують восени

У застосунку державних послуг «Дія» запустили асистента зі штучним інтелектом. ШІ-асистента у понеділок, 1 вересня, протестував та представив президенту Володимиру Зеленському міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, Україна першою в світі надаватиме держпослуги за допомогою штучного інтелекту. Він повідомив, що країна «робить ставку на штучний інтелект» та планує до 2030 року потрапити на вершину рейтингу країн світу за розробкою ШІ та його інтеграцією в публічний сектор.

«Ми фокусуємося на тому, щоб трансформувати “Дію” з цифрового сервісу на повноцінного AI-агента, який працюватиме 24/7 та надаватиме послуги без заповнення зайвих форм і полів. Працюємо над візією “Дія.АІ” і восени презентуємо всім українцям, як буде змінюватися Дія з інтеграцією штучного інтелекту», – повідомив Федоров.

Міністр повідомив, що наразі «Дія.АІ» може надати довідку про доходи, а невдовзі зможе надавати ще п’ять послуг. Втім, про які саме послуги йдеться, Федоров не уточнив.

Крім того, ШІ-асистент може розповісти про послуги, доступні в «Дії» – для того, щоб отримати інформацію про ту чи іншу послугу, треба запитати в про неї в чаті застосунку. Також асистент зі штучним інтелектом вміє добирати послугу в «Дії» залежно від запиту.

Наразі «Дія.АІ» працює у форматі відкритого бета-тестування. Міністр цифрової трансформації поширив посилання на ШІ-асистента – протестувати його роботу можна тут.

Крім того, Федоров показав, як тестував «Дія.АІ» – на оприлюдненому відео він дав запит ШІ надати довідку про доходи. У відповідь міністр отримав повідомлення, що незабаром документ про доходи з’явиться в його особистому кабінеті. Він додав, що ШІ також може надати будь-яку інформацію про користувача з реєстрів.

Про ШІ-асистента в «Дії» також повідомив президент України Володимир Зеленський – він повідомив, що це один із перших Ші-асистентів у світі.

«Важливо масштабувати систему електронних послуг, працювати над покращенням ефективності проєктів, які вже існують. Україна залишається сучасною державою, яка творить нове й робить життя для наших людей зручнішим», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, запуск помічника на основі штучного інтелекту в «Дії» анонсували у травні 2025 року. Тоді Михайло Федоров обіцяв запуск бета-тестування ШІ-асистента у червні.