Карлсон часто повторює тези російської пропаганди

Американський проросійський журналіст Такер Карлсон під час запису епізоду свого подкасту з журналістом та письменником Меттом Тейббі сказав, що колишній держсекретар Ентоні Блінкен нібито наполягав на справжній війні із Росією і для цього адміністрація Байдена намагалася вбити російського президента Владіміра Путіна. Запис опублікували у понеділок, 27 січня.

Карлсон під час запису епізоду прокоментував рішення президента США Дональда Трампа розкрити засекречені документи колишніх адміністрацій. Журналіст назвав злочинцями директора ЦРУ і директора національної розвідки за президентства Барака Обами Джона Бреннана і Джеймса Клеппера, яких критикує Трамп.

При цьому він також заявив, що колишній держсекретар США Ентоні Блінкен нібито «наполягав на справжній війні із Росією». Для цього, за словами журналіста, адміністрація Джо Байдена намагалася вбити російського президента Владіміра Путіна.

«Гаразд, але хто перебере на себе владу в Росії? І що станеться з ядерним арсеналом у країні, яка така складна. Це божевілля навіть подумати про таке. Але хаос – це екран, який захищає їх», – додав Карлсон.

Аналітик Петро Андрющенко написав, що цікавий також гість, з яким Карлсон спілкувався під час подкасту. Метт Тейббі є співвласником російського видання The eXile, він також писав для «Комсомольської правди», «Комерсанта» та The Moscow Times.

Що відомо про Такера Карлсона

Такер Карлсон – американський телеведучий та блогер, працював на телеканалі Fox News, звідки його звільнили у 2023 році. Його постійно цитують кремлівські ЗМІ, а українська влада звинувачує у маніпуляціях. Він часто повторює тези російської пропаганди. Зокрема, Карлсон вважає, що НАТО навмисно спровокувало Росію на війну та стверджував, що Байден віддає перевагу Україні.

Також Карлсон відкрито підтримував Дональда Трампа та популяризував конспірологічні теорії про коронавірус, масонів та інопланетян.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Карлсон взяв інтервʼю в російського президента Владіміра Путіна. У двогодинному інтервʼю Путін вкотре «проводив урок історії», маніпулюючи фактами, скаржився на розширення НАТО і «нацизм в Україні». Чи не найбільще це інтерв’ю обурило Польщу, оскільки в ньому Путін заявив, що поляки нібито спровокували до нападу лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.