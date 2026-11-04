Меланія Трамп стала ініціаторкою перемирʼя для гуманітарної місії в Олешках

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Указом №1079/2026 Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги. У тексті указу йдеться, що перша леді США відзначена орденом за «вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України».

56-річну Меланію Трамп нагородили орденом княгині Ольги I ступеня. Крім того, Зеленський нагородив радника першої леді США Марка Бекмана – він отримав відзнаку «Золоте серце» за внесок у надання гуманітарної допомоги та сприянню евакуації цивільних з окупації.

Нагадаємо, 23 жовтня Меланія Трамп заявила, що забезпечила припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, в яких відбувалася гуманітарна катастрофа. Вона анонсувала перемирʼя та гуманітарну місію, в межах якої Україна та Росія зможуть евакуювати мешканців Олешок та надати їм допомогу.

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Локальний режим тиші мали запровадити 29 жовтня. Втім, Меланія Трамп повідомила, що перемирʼя розпочалося 27 жовтня й охопило не тільки Олешки, але й прилеглі території.

Гуманітарна місія тривала до 31 жовтня. В її межах Україна евакуювала на неокуповану територію мешканців, які висловили бажання виїхати з громади, а також надала гуманітарну допомогу тим, хто вирішив залишитися.

За даними Меланії Трамп, загалом з Олешок евакуювалися 800 людей. Втім, скільки з них вирушили на неокуповану частину України чи в Росію, вона не уточнила.

3 листопада перша леді США анонсувала, що проведе зустріч представників України та Росії у Білому домі. Вона стосуватиметься гуманітарної місії в Олешках. «Суспільне» та «Укрінформ» із посиланням на джерела повідомили, що Україну на заході в Білому домі представлятимуть голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.