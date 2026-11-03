5 листопада Меланія Трамп виголосить промову щодо гуманітарної місії в Олешках

Перша леді США Меланія Трамп після гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині збере у Білому домі представників України та Росії. Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 3 листопада, повідомленні адміністрації президента США Дональда Трампа.

У пресслужбі Білого дому нагадали, що Меланія Трамп самостійно ініціювала налагодження контактів між Україною та Росією щодо гуманітарної місії, а також домоглася тимчасового припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках та прилеглих до них територіях. Адміністрація Трампа назвала такі дії «надзвичайним моментом в американській історії» та «безпрецедентною дипломатичною ініціативою американської першої леді»

Крім того, у пресслужбі президентської адміністрації повідомили, що Меланія Трамп особисто збере у Білому домі представників України та Росії. За повідомленням американської адміністрації, 5 листопада об 11:00 за Вашингтоном (05:00 5 листопада за київським часом), Меланія Трамп виступить із промовою щодо припинення вогню в Олешках.

«Суспільне» та «Укрінформ» з посиланням на власні джерела повідомили, що Україну на заході в Білому домі представлятимуть голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Останній особисто брав участь у гуманітарній місії в Олешках.

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Від Росії до США прибудуть російська омбудсменка Яна Лантратова та представник Владіміра Путіна Кірілл Дмітрієв.

За даними співрозмовника «Суспільного», сторони намагатимуться «розвивати напрямок як окремий канал гуманітарних проєктів».

Нагадаємо, гуманітарна місія в Олешках тривала з 27 по 31 жовтня. В її межах Україна евакуювала на неокуповану територію мешканців, які висловили бажання виїхати з громади, а також надала гуманітарну допомогу тим, хто вирішив залишитися.

Вже 2 листопада речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що не розглядає можливості проведення подібних місій в інших населених пунктах, які також можуть опинитися на межі гуманітарної катастрофи. Водночас Яна Лантратова заявила, що нібито існує домовленість про регулярні місії.