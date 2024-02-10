Владімір Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після інтерв’ю президента РФ Владіміра Путіна американському протрампівському пропагандисту Такеру Карлсону закликав не допомагати президенту Росії поширювати брехню. Про це Кулеба заявив 10 лютого на своїй сторінці у Twitter.

«Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбиваючи сімох людей ... Брати інтерв'ю у Путіна в 2024 році – це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році. Його треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню», – зазначив Кулеба.

Американський ведучий Такер Карлсон взяв інтервʼю в російського президента Владіміра Путіна 8 лютого. В двогодинному інтервʼю Путін вкотре «проводив урок історії», маніпулючи фактами, скаржився на розширення НАТО і «нацизм в Україні». Також він назвав батька українського президента Володимира Зеленського фронтовиком, який воював у Другій світовій війні (батько Зеленського народився у 1947 році, – ред).

Чи не найбільще це інтерв’ю обурило Польщу, оскільки в ньому Путін заявив, що поляки нібито спровокували до нападу лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Путін зазначив, що «Польща виявилася незговірливою і Гітлер не мав іншого вибору».

Такер Карлсон – американський телеведучий та блогер, якого постійно цитують кремлівські ЗМІ, а українська влада звинувачує у маніпуляціях. Останнє місце роботи Такера Карлсона – американський телеканал Fox News. Такер у своєму шоу відкрито підтримував Дональда Трампа та популяризував конспірологічні теорії про коронавірус, масонів та інопланетян.

Після перемоги Джо Байдена на виборах Карлсон під час свого шоу заявив, що нібито машини для голосування виробництва канадської компанії Dominion Voting Systems могли використовуватися для спотворення результатів виборів. У відповідь компанія подала до суду на Fox News і відсудила рекордну за усю історію телебачення компенсацію за наклеп – 767 млн доларів. Після цього Такер Карлсон покинув телеканал.