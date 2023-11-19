Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська контролюють 60% промислової зони Авдіївки, а частина Авдіївського коксохімічного заводу стає дедалі спірною «сірою зоною». Про це йдеться у новому зведенні аналітиків.

Посилаючись на російських «військкорів», аналітики припускають, російські війська нібито захопили кілька позицій біля ресторану «Царське полювання» («Царськая охота») на південь від Авдіївки та продовжують наступ на південь від терикону на північний схід від Авдіївки.

«Росіяни повідомляли, що вони розвивають успіхи біля залізниці на північ від Авдіївки та зміцнюють контроль над позиціями поблизу Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), зазначивши, що українські війська не відступили з промислової зони на південний схід від Авдіївки. Інший російський «військкор» заявив, що бої тривають переважно в напрямку Очеретиного (15 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу», – йдеться у повідомленні ISW.

Тим часом український Генштаб поінформував, що Сили оборони відбили російські напади на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), Степового та Авдіївки; на південь від Тоненького; та біля Кераміки (14 км на північний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, що росіяни починаючи з 10 жовтня 2023 року постійно атакують місто Авдіївку на Донеччині і за всяку ціну намагаються захопити це місто. Раніше українські військові показали вкриті трупами росіян поля поблизу Авдіївки.

За оцінками Авдіївської міської військової адміністрації наразі втрати росіян в Авдіївці вже перевищили їхні втрати і у Вугледарі, і у Бахмуті. Станом на 13 листопада вони становлять мінімум три-чотири тисячі полеглих та сім-вісім тисяч поранених військових, а також понад 400 одиниць знищеної техніки. Попри це російські окупанти готуються до проведення третьої хвилі наступу на місто Авдіївка на Донеччині. Українські військові готуються протистояти ворогу.