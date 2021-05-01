Міський голова Львова Андрій Садовий привітав львів'ян із Великоднем. У відеозверненні, яке він оприлюднив 1 травня, мер привітав містян зі святом, а також подякував медикам та військовим.

«День, коли перемагає абсолютне добро. А смерть, яка обнулює наші лічильники, відступає. Христос переміг і воскрес заради кожного з нас, щоб ми не зупинялися, а йшли вперед. Цінуймо мить бути разом серед наших рідних і близьких, забудьмо всі образи. Нехай у дні Великодня всі наші думки, слова будуть скеровані на життя, на перемогу. Подякуймо нашим медикам, які воюють за наше здоров’я. Велика подяка військовим, які сьомий рік поспіль охороняють наш кордон, нашу незалежність» – сказав у відеозверненні Андрій Садовий.

Зазначимо, що цього року Великдень припадає на 2 травня. Через пандемію коронавірусу другий рік підряд львів'ян закликають слухати святкові богослужіння онлайн або ж відвідувати храми з дотриманням карантинних обмежень. Усі львівські храми вже оприлюднили розклад святкових богослужінь.

Цього року у Львові скасували масові заходи з нагоди святкування Великодня, зокрема в центрі міста не розгортали традиційний Великодній ярмарок.