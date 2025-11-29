Андрій був одним із перших учнів Ісуса Христа і отримав прізвисько «первозванний»

30 листопада 2025 року православні та греко-католицькі громади України відзначають день святого апостола Андрія Первозванного. Це свято має велике релігійне та культурне значення, адже апостола Андрія вважають покровителем України та духовним засновником християнської віри на українських землях. Детальніше про традиції та святкування пише ТСН.

Святкування Андрія за новим стилем

До переходу на новоюліанський календар день Андрія припадав на 13 грудня. Після церковної календарної реформи, що почала діяти 1 вересня 2023 року, більшість свят було зміщено на 13 днів уперед. Тож у 2025 році святкування Андрія відбудеться 30 листопада. Тепер українці святкують це свято разом із більшістю християн світу, які користуються новоюліанським або григоріанським календарем.

Історія святого Андрія

Андрій був одним із перших учнів Ісуса Христа і отримав прізвисько «первозванний» за те, що першим відгукнувся на поклик Спасителя. Після Вознесіння Христа апостол проповідував Євангеліє в різних країнах, зокрема на землях майбутньої Київської Русі. За переказами, під час подорожі він піднявся на київські гори, встановив хрест і передбачив появу великого християнського міста, що зробило його духовним покровителем української землі.

Традиції та народні звичаї

В Україні свято Андрія поєднує церковні та народні традиції. У ніч перед святом дівчата проводили ворожіння на майбутнього чоловіка. Ці обряди супроводжувалися піснями, жартами та веселими іграми. Вважалося, що на Андрія не можна сваритися або ображати близьких, щоб рік минув у мирі. Господині пекли пироги з маком і готували кутю, щоб залучити добробут у домівку.