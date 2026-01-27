Аномальна погода ускладнила рух потягів по всій Україні, є значні затримки
Рух потягів ускладнює суцільна ожеледь та пошкодженні лінії електропередач
У вівторок вранці, 27 січня, через складні погодні умови було ускладнено рух потягів по всій території України. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
У компанії зазначили, що щонайменше у 10 місцях повалені дерева пошкодили лінії електропередач, а також системи зв’язку та сигналізації. У зв’язку з цим на маршрути вивели резервні тепловози, а на 10 перегонах рух поїздів тимчасово перевели на телефонний зв’язок.
В одному з випадків дерево впало на пасажирський вагон потяга №127/128 сполученням Запоріжжя – Львів. Проте обійшлося без постраждалих і без пошкоджень самого вагона.
Найскладніша ситуація наразі в Одеській області, де суцільна ожеледь вкрила лінії електропередач. За даними «Укрзалізниці», до ліквідації наслідків негоди вже залучили спеціальну техніку.
Станом на 08:00 найбільше від графіка відстають такі рейси:
- 38 Одеса – Ужгород (+8:12),
- 78 Одеса – Ковель (+6:10),
- 166 Одеса – Чернівці (+6:01),
- 12 Одеса – Львів (+6),
- 106 Одеса – Київ (+5:15).
Актуальну інформацію щодо затримок потягів пасажири можуть переглянути на офіційному сайті uz-vezemo.
Нагадаємо, з 22 січня почав діяти оновлений графік руху для 118 потягів далекого сполучення та понад сотні приміських потягів.