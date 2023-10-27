Із будівлі на вул. Винниченка евакуювали всіх працівників

Анонім повідомив про замінування будівлі Львівської обласної військової адміністраці. На час обстеження будівлі вибухотехніками, всіх працівників ОВА евакуювали.

Як повідомили 27 жовтня в ОВА, близько 10:30 у канцелярію адміністрації надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі на вул. Винниченка, 18 у Львові.

«Станом на цю годину усіх працівників попросили тимчасово покинути свої робочі місця. На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби», – йдеться в повідомленні Львівської ОВА.

Додамо, що за даними «Суспільного», цього ж дня невідомі заявили про замінування будівлі ОВА в Івано-Франківську. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

P.S. Пізніше в ЛОВА повідомили, що кінологи та інші профільні служби оглянули будівлю й підозрілих предметів не виявили.