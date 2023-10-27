Анонім повідомив про замінування будівлі Львівської ОВА
Повідомлення про замінування надійшло телефоном
Анонім повідомив про замінування будівлі Львівської обласної військової адміністраці. На час обстеження будівлі вибухотехніками, всіх працівників ОВА евакуювали.
Як повідомили 27 жовтня в ОВА, близько 10:30 у канцелярію адміністрації надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі на вул. Винниченка, 18 у Львові.
«Станом на цю годину усіх працівників попросили тимчасово покинути свої робочі місця. На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби», – йдеться в повідомленні Львівської ОВА.
Додамо, що за даними «Суспільного», цього ж дня невідомі заявили про замінування будівлі ОВА в Івано-Франківську. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
P.S. Пізніше в ЛОВА повідомили, що кінологи та інші профільні служби оглянули будівлю й підозрілих предметів не виявили.