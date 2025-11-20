Хмельницький апеляційний суд задовольнив заяву матері військовослужбовця і визнав її сина загиблим. Боєць зник у Красногорівці Донецької області. За словами жінки, він отримав смертельне поранення, його тіло евакуювали, але ідентифікувати не змогли. Відтоді чоловік вважався зниклим безвісти.

Як йдеться у постанові суду від 11 листопада, жителька Хмельницького звернулась до суду із заявою про оголошення свого сина загиблим. За її словами, службове розслідування підтвердило, що військовий отримав смертельне поранення під час боїв на Донеччині у листопаді 2024 року, його тіло евакуювали, однак експерти не змогли провести ідентифікацію. Через це військовослужбовець досі офіційно вважався зниклим безвісти.

Жінка зазначила, що встановлення факту смерті необхідне для отримання державних виплат і оформлення спадщини. Однак Хмельницький міськрайонний суд відмовив їй, пояснивши, що зниклого безвісти можна оголосити померлим не раніше ніж через два роки після завершення бойових дій у відповідному населеному пункті, а в окремих випадках – не раніше ніж через шість місяців. Оскільки інформації про завершення активних бойових дій у Красногорівці суд не мав, він вирішив, що підстав для задоволення заяви немає.

Жінка оскаржила це рішення. Апеляційний суд встановив, що активні бойові дії в Красногорівці завершились 11 листопада 2024 року, про що свідчить офіційний перелік територій бойових дій. Відтоді минуло більше шести місяців, тож законні підстави для оголошення військового померлим є.

Суддя Олег Ярмолюк визнав, що попередня інстанція помилково відмовила заявниці, скасував рішення місцевого суду та ухвалив нове – оголосив військовослужбовця померлим під час безпосередньої участі в бойових діях на Донеччині.