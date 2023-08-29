Борис Філатов і чиновники мерії не допускають аудиторів з 2021 року

Поліція розпочала досудове розслідування щодо фактів протиправної діяльності з боку міського голови Дніпра Бориса Філатова та керівників департаментів через недопуск аудиторів до фінансової перевірки міськради. Про це повідомила Державна аудиторська служба.

«Згідно з Планом проведення заходів державного фінансового контролю на ІІІ квартал 2023 року фахівці Східного офісу Держаудитслужби мали провести планові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в трьох структурних підрозділах Дніпровської міської ради, а саме: у Департаменті гуманітарної політики, Департаменті капітального будівництва, Департаменті благоустрою та інфраструктури. Східний офіс Держаудитслужби напередодні звернувся до міського голови Бориса Філатова з проханням сприяти допуску фахівців органу державного фінансового контролю до проведення ревізій, забезпечити робочими місцями, оргтехнікою та документами. Проте Дніпровська міськрада вкотре не допустила аудиторів до перевірок, попри нещодавно введену кримінальну відповідальність за перешкоджання їхній роботі», – сказано в повідомленні.

Через такі дії міськради державні аудитори звернулися до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та закликали правоохоронців провести перевірку фактів протиправної діяльності міського голови Бориса Філатова та керівників департаментів. Крім того, аудитори надали поліцейським інформацію про всі факти перешкоджання їхній діяльності впродовж 2021-2023 рр.

«Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 351-1 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії», – наголосили в повідомленні.

Філатов наразі не коментував заяву Держаудитслужби та розпочате досудове розслідування проти нього.

Також у Держаудитслужбі нагадали, що протягом 2022-2023 років аудитори Східного офісу Державної аудиторської служби майже 50 разів безуспішно намагалися потрапити до Дніпровської міської ради для проведення ревізій та перевірок закупівель. Ще 30 разів їх не пустили до Дніпровської міськради у 2021 році.

До слова, 11 серпня 2023 року набрали чинності зміни до законодавство, які передбачають кримінальну відповідальність за недопуск державних аудиторів до проведення планових ревізій.