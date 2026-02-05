Після ремонту дамбу можна буде використовувати 120 років

У Чернівцях планують капітально відремонтувати дамбу Чорнівського сміттєвого полігону, куди звозять сміття з міста та громади. На ремонт передбачили 76,5 млн грн з міського бюджету. Дамбу визнали аварійною, вона має великі тріщини, через що небезпечний фільтрат від сміття може просочуватися у ґрунт та підземні води. У системі Prozorro провели тендер і обрали переможця, який виконуватиме роботи. Зараз очікують на підписання договору.

Дамбу на полігоні збудували у 2017–2018 роках, повідомили у департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міськради у відповідь на запит «Суспільне.Чернівці». Споруда була необхідна для безпечного захоронення сміття. Дамба попереджає витік небезпечного фільтрату, який утворюється під час тривалого складання сміття, у ґрунт та підземні води. Окрім того, завдяки цій споруді сміття на полігоні не розсипається та не розноситься вітром за межі сміттєзвалища.

Водночас комунальники зазначили, що під час спорудження дамби порушили будівельні норми, бо ширина та висота споруди не відповідали необхідним розмірам. У 2022 році комунальники помітили тріщини на бетонних стінах. У 2023 році під час технічного обстеження на споруді виявили пошкодження греблі, яка є тілом дамби. Також через те, що на полігоні немає належного відведення стоків, фільтрат накопичується і давить на греблю.

У травні 2025 року під час сильних злив КП «Спецкомунтранс» заявив, що існує загроза прориву дамби та витоку фільтрату. Тоді підприємство викачувало стічні води з фільтратом. Щоб провести капітальний ремонт і запобігти екологічному лиху, в міській раді Чернівців оголосили тендер на 76,7 млн грн.

Участь у торгах брали дві компанії: ТОВ з Чернівців «Гарантеліт» та ТОВ «Аріс-ком» з Київщини. 15 січня фірмі «Гарантеліт», яка запропонувала нижчу ціну – 68 млн грн, відмовили. Однак компанія не оскаржила відхилення. У протоколі відмови «Гарантеліту» оприлюднили понад 20 пунктів, серед яких – учасник не підтвердив вимог технічного завдання, не подав дефектний акт, локальний кошторис і відомість ресурсів, не надав сертифікат на систему екологічного управління.

Натомість 30 січня ТОВ «Аріс-ком» визнали переможцем. Наразі очікують на підписання договору з компанією. За даними YouControl, основний вид діяльності компанії – неспеціалізована оптова торгівля, є ще понад 30 інших видів діяльності. Більшість з них повʼязані з будівництвом. Володіє фірмою прикарпатець Микола Христавчук.

За словами заступника міського голови Чернівців Ігоря Крохмаля, ТОВ «Аріс-ком» має досвід роботи зі сміттєвими полігонами. Компанія працювала на Київському сміттєвому полігоні №5. «Ми будуємо споруду, яка має клас наслідків СС-3. Це надзвичайно складний процес. Технологічно вони втручатимуться в систему карти полігону, якщо зробити щось неправильно, то можлива екологічна катастрофа», – розповів Ігор Крохмаль.

Роботи з ремонтом дамби мають завершити до 31 січня 2027 року. Заплановано відновити конструктивні фрагменти дамби, як зазнали змін і відхилень від попередніх рішень проєктної документації. Зокрема, роботи будуть проводити методом додаткового ґрунтового насипу та укріплення дамби бетонними палями.

«Дамбу будуть укріплювати спеціальними бетонними конструкціями, буритимуть свердловини та заливатимуть великі палі. Це буде зі спеціального бетону, який витримує до трьохсот заморожень та розморожень. Конструкції також витримуватимуть підвищену вологостійкість, бо фільтрат – надзвичайно їдка речовина. Вона буде укріплена й піднята мінімум на три метри у висоту», – додав Ігор Крохмаль.

За словами посадовця, ремонт дамби розпочнуть одразу після укладення договору. Гроші виділяють з міського бюджету. Опісля дамбу можна буде використовувати 120 років.