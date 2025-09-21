Ще три країни визнали Палестину державою

У неділю, 21 вересня, Австралія, Канада та Велика Британія заявили про визнання Палестини як держави.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз у соцмережі Ікс опублікував заяву про визнання Палестини суверенною державою. Міністр наголосив, що угрупування бойовиків ХАМАС не має відігравати «жодної ролі» у Палестині.

«Австралія визнає законні та давні прагнення народу Палестини до створення власної держави. Сьогоднішній акт визнання відображає давню прихильність Австралії до дводержавного вирішення, яке завжди було єдиним шляхом до тривалого миру та безпеки для ізраїльського та палестинського народів», – цитує Australian Broadcasting Corporation Ентоні Албаніза.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні також у соцмережі Ікс опублікував декларацію про визнання країною Палестинської держави. Карні звинуватив чинний уряд Ізраїлю намаганнях завадити створенню держави Палестина, що перешкоджає вирішенню арабо-ізраїльського конфлікту.

«Саме в цьому контексті Канада визнає державу Палестина і пропонує своє партнерство у побудові обіцянки мирного майбутнього як для держави Палестина, так і для держави Ізраїль», – йдеться у заяві.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер також заявив, що вирішення арабо-ізраїльського конфлікту можна досягнути утворивши дві держави, тож Британія визнає Палестину. Крім того, Велика Британія звинуватила Ізраїль у створені гуманітарної кризи в Секторі Газа. При цьому Стармер наголосив, що Лондон наполягає на недопущенні участі угруповання ХАМАС в управлінні Палестиною та готує проти бойовиків нові санкції.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає державу Палестина», – заявив Кір Стармер.

Палестина – частково визнана держава на Близькому Сході. Її проголошення відбулося 15 листопада 1988 року в Алжирі на сесії Палестинської національної ради. Водночас Палестина не має єдиної території, реального суверенітету, а також власної армії. Ізраїль контролює практично всі межі Палестинських територій, за винятком Сектора Гази. ООН розглядає палестинські території як окуповані Ізраїлем.

Нагадаємо, 12 вересня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку Нью-Йоркської декларації – заяви з пропозиціями мирного врегулювання конфлікту на Близькому Сході, які передбачають створення незалежної Палестинської держави без терористичного угруповання ХАМАС.