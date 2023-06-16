Верховний суд Австрії відновив слухання про екстрадицію до США українського підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, заблокувавши його видачу Америці. Таким чином, суд схвалив рішення на користь Фірташа та до завершення нового судового процесу від залишиться в Австрії, повідомляє The Washington Post.

«Фірташу загрожує звинувачення США в змові з метою дати хабарі в Індії на 18,5 млн доларів за дозвіл на видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах, – для продажу готової продукції в США. Він заперечує будь-які правопорушення», – йдеться в публікації.

Видання нагадало, що Фірташа заарештували в Австрії в 2014 році, а потім звільнили під заставу 125 мільйонів євро (136 мільйонів доларів). Віденський суд спочатку відхилив екстрадицію на підставі, що звинувачення було «політично мотивоване».

Верховний суд у лютому 2017 року відхилив цей аргумент як «недостатньо обґрунтований» і ухвалив, що Фірташ може бути екстрадований. Верховний суд Австрії залишив чинним це рішення у 2019 році.

Міністр юстиції Австрії схвалив екстрадицію Фірташа, але суддя віденського суду ухвалив, що вона може бути здійснена «лише після ухвалення рішення про поновлення справи за клопотанням сторони захисту». Фірташ підкріпив це клопотання від червня 2019 року «чисельними документами, у тому числі письмовими показаннями свідків», заявив суд вищої інстанції Відня.

У березні 2022 року суд Відня відмовив у поновленні справи. Але Верховний суд країни заявив, що тепер він «ухвалив рішення на користь Фірташа і вирішив дозволити поновлення процедури екстрадиції», скасувавши рішення 2017 року. Суд вказав на нові докази.

Фірташ втік з України у 2014 році та перебуває в Австрії. В Україні він перебуває під численними санкціями. Також в Україні йому оголосили низку підозр, про останню з них стало відомо 15 травня. Вона пов’язана зі схемами на газовому ринку.