Автори проекту «Вулиця для всіх» представили переваги реконструкції вул. Бандери

Вулицю Степана Бандери хочуть зробити зручною для всіх. Для цього автори намагалися врахувати побажання мешканців, пішоходів, велосипедистів та автовласників. Частину робіт вже розпочали. Обіцяють облаштувати зручні тротуари та зони для відпочинку. А транспортні потоки змінити, аби зробити вулицю безпечнішою.

Острівець відпочинку вже зараз облаштовують біля Органного залу. До кінця листопада обіцяють усе завершити. Затишно тут мало би бути як звичайним перехожим, так і відвідувачам органного залу.

«Ми хотіли невеличкими вкрапленнями навести просто порядок на теперішній площі, відповідно в самій площі по центру з'явиться один шар гравію, який є візуально більш доречним тут. Цей наступний шар зробить елементи більш горизонтальними, більш зручними», ‒ каже архітектор Антон Коломєйцев.

У центрі площі стоятиме ліхтар, а навколо нього лавочки. А неподалік ‒ вздовж вулиці Бібліотечної висадять дерева. Також на початку Бандери змінять транспортний рух.

«Ми запропонували рух на вулиці Бібліотечній зробити двосторонній. Автомобілі, які рухалися по вулиці Дорошенка, виїжджали на вулицю Бандери і тоді робили незручний поворот праворуч на 180 градусів і тоді потрапляли на вулицю Бібліотечну. Ми цей шлях скоротили, тепер відразу повертають на вулицю Бібліотечну», ‒ стверджує інженер ЛКП «Львівавтодор» Роман Зубачик.

Загалом пріоритет на Бандери матиме громадський транспорт. Тому і рухатись зможе з більшою швидкістю. Для автомобілів за проектом мають облаштувати понад сто паркомісць, замощених бруківкою. Тим часом на хідниках поруч із звичайною плиткою буде і тактильна ‒ для незрячих пішоходів. Власне пішохідною вулиця Бандери мала б стати біля церкви Ольги та Єлизавети. Там залишаться тільки трамваї.

Керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс» Ігор Могила стверджує, що на вулиці Степана Бандери біля церкви Ольги та Єлизавети було близько 400 машин за годину. Причому, на ділянці між вулицями Антоновича і головним корпусом «Львівської політехніки» ця інтенсивність в час пік сягала близько 1000 автомобілів за годину.

«Зважаючи на те, що в кінці вулиці Бандери є невелика інтенсивність транспорту загалом і серед нього є велика кількість громадського ‒ це було одне із основних рішень, чому було запропоновано цю ділянку зробити трамвайно-пішохідною», ‒ пояснив представник «Львівелектротрансу».

Дорогу вздовж усієї вулиці автори проекту пропонують вкрити якісним асфальтом, натомість бруківку залишити між трамвайними коліями. Проте, масштабні ремонтні роботи розпочнуться не раніше ніж через рік, бо проект мають ще остаточно затвердити.