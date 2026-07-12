Військові здійснили атаку ударними безпілотниками Hornet

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» у неділю, 12 липня, повідомили, що завдали удару по секретній базі постачання російських військ в окупованій Новоамвросіївці Донецької області.

За словами військових, об'єкт був частиною розгалуженої мережі, яку російські війська тривалий час розбудовували для постачання пального на фронт. Росіяни вважали базу в Новоамвросіївці недосяжною для українських ударів.

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Після проведення детальної розвідки українські військові здійснили атаку ударними безпілотниками Hornet. Під час операції, яка отримала назву «Пекло», дрони уразили цистерни з паливом та пошкодили залізничну інфраструктуру.

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У «Азові» зазначають, що внаслідок удару рух на цій ділянці залізниці було заблоковано. Це суттєво ускладнило матеріально-технічне забезпечення російських військ і змусило окупантів переносити логістичні маршрути на територію Росії.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що Сили оборони України завдали удару по загальновійськовому полігону «Кальміуське» поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська Донецької області. Також під ураження потрапили пункти управління безпілотниками та райони зосередження російських військ.