Уражено загальновійськовий полігон «Кальміуське»

Сили оборони України завдали удару по загальновійськовому полігону «Кальміуське» поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська Донецької області. Також під ураження потрапили пункти управління безпілотниками та райони зосередження російських військ. Про це у суботу, 11 липня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, 10 липня та в ніч на 11 липня українські підрозділи продовжили завдавати ударів по важливих військових цілях противника з метою зниження його наступальних спроможностей. Зокрема, було уражено загальновійськовий полігон «Кальміуське» в районі окупованого Докучаєвська. Наразі результати удару та масштаби завданих збитків уточнюються.

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Крім того, українські сили уразили пункти управління безпілотними літальними апаратами російських військ у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області. Також під удари потрапили райони зосередження особового складу окупантів у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області.

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Окремо Генштаб уточнив результати попередніх ударів по військових і паливно-енергетичних об'єктах Росії. Зокрема, внаслідок удару по підприємству «Титан-Барикади» у Волгограді 27 червня орієнтовні прямі збитки оцінюються у 105 млн доларів. Також підтверджено пошкодження резервуарів і технологічного обладнання Петербурзького нафтового терміналу після удару 4 липня.

На Ярославському НПЗ «Славнефть-ЯНОС» після атаки 6 липня було уражено установку АВТ-6 та пошкоджено трубопроводи ще двох технологічних установок. Після удару по аеродрому «Борисоглєбськ» 8 липня зайнялися 28 цистерн із авіаційним гасом загальним об'ємом близько 1600 м3. Того ж дня на НПЗ «ТАІФ-НК» у Нижньокамську зафіксовано влучання в установку уповільненого коксування, а також пошкодження трубопроводів, кабельних естакад і технічних споруд.

Крім цього, Генштаб підтвердив, що після удару по Ільському нафтопереробному заводу 10 липня виникли пожежі на технологічних установках АТ-5 та АТ-6, а також були пошкоджені трубопроводи й інші елементи інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня у Ростовській області безпілотники атакували чотири судна в акваторії Таганрозької затоки.