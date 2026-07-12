Серед уражених цілей – Сизранський нафтопереробний завод

Сили оборони України 11 липня та в ніч на 12 липня завдали ударів по низці військових і військово-економічних об'єктів Росії. Серед уражених цілей – Сизранський нафтопереробний завод, десять танкерів і чотири пороми в Азовському морі. Про це у неділю, 12 липня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, у ніч на 12 липня українські підрозділи завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Наразі результати ураження уточнюються. У Генштабі зазначили, що проєктна потужність підприємства становить близько 8,5 млн т нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення російської армії.

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Крім цього, українські військові уразили 10 російських танкерів і чотири пороми в акваторії Азовського моря. За інформацією Генштабу, танкери використовуються для перевезення російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику окупаційних військ.

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Також 11 липня Сили оборони завдали удару по російському залізничному ешелону з паливно-мастильними матеріалами в районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

Окрім цього, Генеральний штаб уточнив результати попереднього удару, завданого 10 липня по нафтопереробному комплексу «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області. За оновленими даними, підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

11 липня повідомляли, що Сили оборони України завдали удару по загальновійськовому полігону «Кальміуське» поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська Донецької області. Також під ураження потрапили пункти управління безпілотниками та райони зосередження російських військ.