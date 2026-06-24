Дмитро Войтенко заявив, що не знав про угоду своєї бабусі

Бабуся слідчого СБУ Дмитра Войтенка стала співвласницею елітного майнового комплексу під Києвом, який придбали у компанії, що раніше могла бути пов’язана з російською групою «Татнєфть» та досі зберігає опосередковані зв’язки з Росією. Про це йдеться в розслідуванні hromadske, яке було опубліковане у середу, 24 червня.

Йдеться про майновий комплекс площею понад 1700 м2 на гектарі землі в селі Катеринівка під Києвом. До 2014 року нерухомість належала громадянину Росії Растіславу Вахітову, якого називали представником «Татнєфті» в Криму. Після окупації півострова комплекс перейшов у власність ТОВ «ТД “Полтаванафтопродукт”».

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За даними журналістів, структура власності компанії побудована через кіпрські фірми Dolkono Holdings Limited та Nemain Investments Limited. Остання володіє третиною російського ТОВ «Завод Еластик», яке входить до групи «Татнєфть». Крім того, секретарем Dolkono є кіпрська компанія KPM Consulting Limited, яка також обслуговувала структури, пов’язані з російським «Росатомом».

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Зв'язки ТОВ «ТД “Полтаванафтопродукт”» з «Татнєфтю»

У вересні 2023 року «ТД “Полтаванафтопродукт”» продала комплекс двом покупцям. Три земельні ділянки та будинок площею 790 м2 придбала 79-річна Марія Єрмоленко з Кременчука – бабуся слідчого СБУ Дмитра Войтенка. Другим співвласником став підприємець Олег Даценко, колишній директор компанії «Татнафта-центр».

Весь комплекс офіційно оцінили у 23,5 млн грн із можливістю виплати до 2028 року. Водночас архітектор Олег Гречух оцінив ринкову вартість нерухомості щонайменше у 2 млн доларів, що може свідчити про продаж за ціною, значно нижчою за ринкову.

Ексзаступниця міністра юстиції Інна Богатих, яка раніше курувала санкційний напрям, не виключає, що продаж активу міг бути спробою убезпечити його від можливих санкційних обмежень або майбутньої конфіскації.

Сам Дмитро Войтенко у коментарі журналістам заявив, що не знав про угоду своєї бабусі. На запитання, за які гроші була придбана нерухомість, він відповів: «Ну, це не дуже відомо». Також слідчий підтвердив знайомство з другим покупцем Олегом Даценком, однак запевнив, що не знає деталей спільної покупки.

За даними hromadske, угода відбулася лише через кілька місяців після того, як Войтенко розпочав службу в СБУ. Саме Головне слідче управління СБУ, де він працює, займається розслідуванням діяльності українських структур, пов’язаних із російською «Татнєфтью».

Нагадаємо, 22 червня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» В'ячеслав Медяник проживає в елітному маєтку під Києвом за мільйон доларів, який не зазначений у його декларації. Будинок належить жінці, яка працювала нянею в його родині.