В'ячеслав Медяник у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу»

Народний депутат від партії «Слуга народу» В'ячеслав Медяник проживає в елітному маєтку під Києвом за мільйон доларів, який не зазначений у його декларації. Будинок належить жінці, яка працювала нянею в його родині. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, яке було опубліковане у понеділок, 22 червня.

За даними журналістів, будинок площею близько 370 м2 розташований у котеджному містечку «Хутір Ясний» у селі Ходосівка Київської області. Орієнтовна вартість нерухомості становить близько одного мільйона доларів.

Маєток у якому може проживати В'ячеслав Медяник

Водночас у декларації депутат вказує квартиру площею близько 100 м2 на території того ж містечка. У 2024 році цю нерухомість оформили на його малолітню доньку.

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Розслідувачі зафіксували, що автомобіль Porsche Cayenne 2024 року, який належить дружині депутата Інні Медяник, регулярно виїжджає саме з території приватного маєтку, а не від задекларованого житла. Згідно з даними реєстру, власницею будинку з 2021 року є Неля Коваленко з Дніпра. Журналісти звернули увагу, що до придбання нерухомості вона стала співзасновницею компанії «Антар Плюс», одним із засновників якої був Медяник. Також автори розслідування зазначають, що в сервісі GetContact жінка фігурує під контактами, які можуть свідчити про її роботу нянею в родині депутата.

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Сам Медяник заперечив, що проживає у маєтку, і заявив, що мешкає разом із сім’єю в задекларованій квартирі. Появу сімейного автомобіля біля приватного будинку він пояснив тим, що власниця дозволяє залишати там транспорт під час повітряних тривог та ракетних атак. Депутат також повідомив, що перебуває з Нелею Коваленко у дружніх стосунках та не вважає коректним цікавитися джерелами її доходів.

«Мені питати це у неї буде некоректно. Ви якщо побачите її трудову діяльність, вона працювала у Дніпрі на великих підприємствах, на лакофарбових підприємствах, на заводі… Вона займалась там логістичними там питаннями», – повідомив Медяник.

За даними розслідувачів, жінка працювала на Дніпровському лакофарбовому заводі, у відділі освіти райради в Дніпрі та в Департаменті гуманітарної політики міськради. Проте до купівлі будинку вона за 10 років офіційно заробила трохи більш як 260 тис. грн.

Вʼячеслав Медяник у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №27 (Дніпро), заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності.

У 2014-2019 роках був помічником нардепа Верховної Ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенка Денисенка Андрія, а до цього, з 2012 року, був помічником нардепа 6-го скликання від партії «УДАР» Миколи Паламарчука.

Нагадаємо, чинному депутату Ужгородської міської ради Арсену Мелкумяну повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на загальну суму 78 млн грн. Правоохоронці стверджують, що він не задекларував користування готельно-ресторанним комплексом та вказав у декларації дохід, який перевищує його офіційний.