Віталія Гнатишина побили до смерті поблизу нічоного клубу

Тернопільський апеляційний суд зобов'язав двох нападників, які до смерті побили тернополянина Віталія Гнатишина, виплатити моральну компенсацію батькам хлопця. Колегія суддів Тернопільського міськрайонного суду зобов'язала засуджених Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича сплатити 1,9 млн грн компенсації. Адвокати нападників просили суд зменшити розмір цієї компенсації, але суд відмовився задовольняти їх вимоги.

Напад на 20-річного Віталія Гнатишина та його друзів стався вночі на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Тоді двоє хлопців нанесли Віталію Гнатишину важкі тілесні ушкодження, внаслідок яких хлопець помер у лікарні, так і не прийшовши до тями.

У лютому 2019-го суд виніс вирок причетним до побиття. Сергію Терендеху присудили десять років ув’язнення, а Володимиру Біляшевичу – сім. Ухвалами Тернопільського апеляційного суду від 14 травня 2020 року та Верховного Суду від 3 листопада 2020 року цей вирок залишили без змін.

Після цього батьки вбитого хлопця подали позов про відшкодування моральної компенсації і у лютому 2021-го Тернопільський міськрайонний суд зобов'язав нападників виплатити 1,9 млн грн. Засуджені за смерть хлопця також подали апеляцію на це рішення і, як повідомила 12 липня, прес-служба Тернопільського апеляційного суду, їхні вимоги знову відкинули.

Так, нападник Сергій Терендих просив, аби виплата для кожного з батьків складала не 700 тис. грн, а по 100 тис. грн. Аргументував він це тим, що не може платити більше, бо вищі суми можуть погіршити матеріальне становище його сім'ї. Натомість Володимир Біляшевич взагалі просив скасувати виплату компенсації, хоча суд першої інстанції зобов'язав його виплатити по 250 тис. грн. Проте судді залишили рішення попередньої інстанції без змін, а клопотання осуджених відхилили.

«Колегія вказала на голослівність тверджень Володимира Біляшевича, оскільки вбивство дитини неминуче завдає моральних страждань близьким родичам, що ґрунтується на загальних людських засадах і не потребує доведення жодними додатковими доказами. Завданий біль не можна виміряти будь-якими мірками, компенсація моральної шкоди не може бути адекватною стражданням, які батьки зазнали внаслідок смерті сини з вини інших людей, а тому будь-який її розмір має суто умовний вираз», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.